Россия предлагает создать систему коллективной безопасности на Каспии

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Перспективы создания системы коллективной безопасности в Каспийском регионе были обсуждены в ходе визита министра обороны России Сергей Шойгу в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил С. Шойгу журналистам по итогам своего визита в Баку.

Министр обороны отметил, что одним из важнейших направлений двустороннего сотрудничества России и Азербайджана является укрепление межгосударственного взаимодействия на Каспийском море.

"С этой целью мы обсудили перспективы создания системы коллективной безопасности на Каспии. Первым этапом могло бы стать создание Совета командующих военно-морскими силами и подготовка проекта пятистороннего соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море и воздушном пространстве над ним", - отметил С. Шойгу.

Также министр заявил, что было спланировано проведение в 2015 году ряда совместных военно-морских учений, в ходе которых будут отработаны действия по защите судоходства, обеспечению безопасности морской деятельности, а так же по спасению и оказанию гуманитарной помощи.

Также, по его словам, в ходе визита была достигнута договоренность о сотрудничестве в области навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания и информационного обмена о надводной обстановке для совместного противодействия трансграничным преступным группам.