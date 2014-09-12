Россия завершит поставку Азербайджану танков Т-90С в начале 2015 года

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Россия завершит поставку Азербайджану ста танков Т-90С в начале 2015 года. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, заявил советник генерального директора "Рособоронэкспорта" Эсен Топоев, возглавляющий делегацию компании на выставке ADEX-2014 в Азербайджане.

По словам Топоева, Москва завершит поставку Баку крупной партии вооружений и военной техники по пакету соглашений 2010 года в 2017 году. "Мы в 2010 году подписали большой пакет, куда вошел целый ряд наименований. Сроки все разные, часть мы в этом году поставили, что-то в том году завершили, а что-то будем завершать в 2015 году. Поставки рассчитаны до 2017 года включительно", - заявил Топоев.

По его словам, Азербайджан обратился к "Рособоронэкспорту" с просьбой подготовить предложения о создании на территории страны центров по ремонту и обслуживанию вертолетов и бронетехники: "Пока это на уровне предложений и обращений на уровне заказчика. С нашей стороны будут подготовлены предложения по организации сертифицированного сервисного центра вертолетной техники и аналогичное наименование - по бронетанковой технике. "

11 сентября В Баку Экспо Центре открылась I Азербайджанская Международная Выставка оборонной промышленности ADEX 2014. В ней принимают участие 200 компаний из 34 стран мира, 22 официальных делегаций.