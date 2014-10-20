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    Региональные штабные учения НАТО начинаются сегодня в Турции

    В них примут участие азербайджанские военнослужащие

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Региональные штабные учения НАТО с участием 12 стран-партнеров пройдут 20-24 октября в Стамбуле. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении генштаба Турции.

    "Учения направлены на укрепление потенциала участвующих в них стран для совместной работы и сотрудничества", — говорится в заявлении. В нем названы страны, которое будут участвовать в учениях: Азербайджан, Македония, Босния и Герцеговина, Сербия, Казахстан, Черногория, Молдавия, Иордания, Украина, Мавритания, Алжир и Пакистан.

    Ожидается, что в учениях примут участие 143 человека, из них 84 будут представлять Турцию, 11 — другие страны НАТО, 48 — страны-партнеры альянса.

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