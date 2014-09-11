Президент Ильхам Алиев ознакомился с международной выставкой оборонной промышленности

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с Первой Азербайджанской международной выставкой оборонной промышленности "ADEX 2014". Как сообщает Report, главу государства проинформировали об участии на выставке 200 компаний из 34 стран мира.

На выставке были представлены экспозиции Азербайджана, Турции, России, Беларуси, Республики Корея и Украины. Министерство оборонной промышленности Азербайджанской республики представило на "ADEX 2014" изделия 168 наименований.

Следует отметить, что на выставке демонстрируются новейшие достижения промышленных предприятий, вооружение и техника сухопутных войск и военно-морских сил, авиация и авиационное вооружение, системы и средства противовоздушной обороны, средства специального назначения, информационные технологии, системы связи, продукция в области административного и технического снабжения армии, космических технологий.

Президент Ильхам Алиев обошел павильоны выставки и ознакомился с представленными экспозициями.