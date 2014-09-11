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    Президент Азербайджана обсудил с министром обороны Турции совместные учения

    Визит Исмета Йылмаза послужит дальнейшему укреплению сотрудничества в этой сфере

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Турции Исметом Йылмазом.

    Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются в различных направлениях, в том числе в области военного и военно-технического сотрудничества. Было подчеркнуто значение намеченных совместных военных учений с точки зрения расширения связей между вооруженными силами Азербайджана и Турции, выражена уверенность в том, что визит министра обороны Турции Исмета Йылмаза в нашу страну послужит делу дальнейшего укрепления сотрудничества в этой сфере.

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