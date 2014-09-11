Президент Азербайджана обсудил с министром обороны Турции совместные учения

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Турции Исметом Йылмазом.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются в различных направлениях, в том числе в области военного и военно-технического сотрудничества. Было подчеркнуто значение намеченных совместных военных учений с точки зрения расширения связей между вооруженными силами Азербайджана и Турции, выражена уверенность в том, что визит министра обороны Турции Исмета Йылмаза в нашу страну послужит делу дальнейшего укрепления сотрудничества в этой сфере.