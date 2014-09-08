Представители ВС Азербайджана примут участие в трех международных мероприятиях

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана примут участие в международных учениях. Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу минобороны.

С 8 по 12 сентября в Неаполе (Италия) пройдет семинар по профессиональной подготовке сержантов, до 19 сентября в Тбилиси (Грузия) будут проведены курсы "Управление обороной в контексте широкой безопасности", а с 11 по 28 сентября во Львове (Украина) состоятся учения "Rapid Trident-2014" ("Быстрый трезубец-2014").

В мероприятиях примут участие представители ВС Азербайджана.