Представители ВС Азербайджана примут участие в международных учениях

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Представители вооруженных сил Азербайджана примут участие в международных учениях. Об этом Report сообщили в пресс-службе минобороны.
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Так, с 1 по 5 сентября в немецком городе Обераммергау пройдет курс подготовки к боеготовности сухопутных войск, а 12 сентября в Анкаре пройдет учение по кибер-обороне.
Представители ВС Азербайджана примут участие в обоих курсах.
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