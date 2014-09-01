Представители ВС Азербайджана примут участие в международных учениях

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Представители вооруженных сил Азербайджана примут участие в международных учениях. Об этом Report сообщили в пресс-службе минобороны.

Так, с 1 по 5 сентября в немецком городе Обераммергау пройдет курс подготовки к боеготовности сухопутных войск, а 12 сентября в Анкаре пройдет учение по кибер-обороне.

Представители ВС Азербайджана примут участие в обоих курсах.