 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Представители ВС Азербайджана примут участие в международных учениях

    В немецком городе Обераммергау пройдет курс подготовки к боеготовности сухопутных войск

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Представители вооруженных сил Азербайджана примут участие в международных учениях. Об этом Report сообщили в пресс-службе минобороны.

    Так, с 1 по 5 сентября в немецком городе Обераммергау пройдет курс подготовки к боеготовности сухопутных войск, а 12 сентября в Анкаре пройдет учение по кибер-обороне.

    Представители ВС Азербайджана примут участие в обоих курсах.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi