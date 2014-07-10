Посол: В Джейранчеле от мин очищена территория площадью 19 кв. км

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В результате реализации первого этапа проекта ANAMA в Джейранчеле от мин очищена территория площадью 19 квадратных километров. На этой территории были найдены и обезврежены 173 мин и тысячи неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает REPORT со ссылкой на пресс-службу посольства США, об этом заявил посол США в Азербайджане Ричард Морнингстар на мероприятии, посвященном завершению первого этапа и началу второго этапа проекта очистки Джейранчеля от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ), реализуемых совместно Национальным агентством по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) и Фондом доверия НАТО/NSPA "Партнерство во имя мира".

Посол отметил, что в рамках второго этапа реализации проекта в течении ближайших двух лет будут расчищены еще 23 квадратных километра земли.

"Каждый найденный фрагмент боеприпасов потенциально представляет собой спасенную жизнь" - отметил Р. Морнингстар.