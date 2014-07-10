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    Посол: В Джейранчеле от мин очищена территория площадью 19 кв. км

    Начался второй этап проекта по очистке Джейранчеля от мин

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В результате реализации первого этапа проекта ANAMA в Джейранчеле от мин очищена территория площадью 19 квадратных километров. На этой территории были найдены и обезврежены  173 мин и тысячи неразорвавшихся боеприпасов. 

    Как сообщает REPORT со ссылкой на пресс-службу посольства США, об этом заявил посол США в Азербайджане Ричард Морнингстар на мероприятии, посвященном завершению первого этапа и началу второго этапа проекта очистки Джейранчеля от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ), реализуемых совместно Национальным агентством по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) и Фондом доверия НАТО/NSPA "Партнерство во имя мира".

    Посол отметил, что в рамках второго этапа реализации проекта в течении ближайших двух лет будут расчищены еще 23 квадратных километра земли. 

    "Каждый  найденный фрагмент боеприпасов  потенциально представляет собой  спасенную жизнь" - отметил Р. Морнингстар. 

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