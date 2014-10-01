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    Отряд ракетных кораблей Каспийской флотилии РФ посетит порты Азербайджана и Ирана

    Также будут проведены учения на Каспии

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Отряд Каспийской флотилии ВМФ России в составе ракетных кораблей "Дагестан" и "Град Свияжск" вышел в море для выполнения задач по защите морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, сообщает  Report cо ссылкой на пресс-службу Южного военного округа РФ. 

    "В ходе выполнения задач боевой службы в целях развития и укрепления международного сотрудничества между прикаспийскими государствами,  планируется совершить дружественные визиты в порты трёх прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана и Казахстана", -  отмечается  в сообщении.

    Также во время посещения казахстанского порта Актау отрядом кораблей планируется проведение совместного учения с ВМС Казахстана по защите морских коммуникаций.

    В прошлом году российские военные корабли и военные корабли других прикаспийских стран четырежды обменялись дружественными визитами и посещениями портов прикаспийских государств. Порт Астрахань посетили отряды кораблей ВМС Ирана и Азербайджана, а ракетный корабль "Дагестан" был с неофициальным визитом в азербайджанском порту Баку.

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