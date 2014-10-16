Корабли Каспийской флотилии РФ прибыли в бакинский порт

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Отряд кораблей Каспийской флотилии во главе с ракетным кораблем "Дагестан" прибыл в порт Баку. Как сообщили Report в посольстве России в Азербайджане, целью визита является развитие и укрепление дружественных связей между РФ и Азербайджаном в соответствии с Планом международного военного сотрудничества на 2014 год.

Корабли пришвартованы возле площади Государственного флага. В рамках визита командование кораблей проведет встречу с руководством Военно-Морских сил Азербайджана и ознакомится с учебным процессом в Высшем военном мореходном училище.

Экипажи судов во время пребывания в Баку ознакомятся с культурными и историческими памятниками столицы и примут участие в товарищеском футбольном матче.

Визит российских судов в Баку продлится до 19 октября.