Военный корабль Азербайджана прибыл на учения в Дагестан

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Военный корабль с делегацией военно-морских офицеров из Азербайджана прибыл на учения в Дагестан. Делегацию возглавляет заместитель начальника береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана Гаджали Гаджалиев, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Военные моряки из Азербайджана совместно с российскими коллегами проведут 24 июля в акватории Каспийского моря международные учения в области охраны морских биоресурсов.

По словам представителя регионального погрануправления ФСБ подполковника Михаила Наугольнова, план проведения совместных мероприятий пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан и Азербайджанской пограничной службы был подписан еще в прошлом году.

Напомним, очередной саммит глав прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана - по определению международно-правового статуса Каспийского моря состоится в сентябре этого года в Астрахани.