Военный корабль Азербайджана прибыл на учения в Дагестан

Военные моряки из Азербайджана совместно с российскими коллегами проведут 24 июля в акватории Каспийского моря международные учения в области охраны морских биоресурсов.
По словам представителя регионального погрануправления ФСБ подполковника Михаила Наугольнова, план проведения совместных мероприятий пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан и Азербайджанской пограничной службы был подписан еще в прошлом году.
Напомним, очередной саммит глав прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана - по определению международно-правового статуса Каспийского моря состоится в сентябре этого года в Астрахани.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости