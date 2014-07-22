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    Военный корабль Азербайджана прибыл на учения в Дагестан

    На Каспии будут проведены международные учения в области охраны морских биоресурсов

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Военный корабль с делегацией военно-морских офицеров  из Азербайджана прибыл на учения в Дагестан. Делегацию возглавляет заместитель начальника береговой охраны Государственной пограничной службы  Азербайджана Гаджали Гаджалиев, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Военные моряки из Азербайджана совместно с российскими коллегами проведут 24 июля в акватории Каспийского моря международные учения в области охраны морских биоресурсов.

    По словам представителя регионального погрануправления ФСБ подполковника Михаила Наугольнова, план проведения совместных мероприятий пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан и Азербайджанской пограничной службы был подписан еще в прошлом году.

    Напомним, очередной  саммит глав прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана - по определению международно-правового статуса Каспийского моря состоится в сентябре  этого года в Астрахани. 

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