Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные военные учения

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В рамках трехстороннего формата сотрудничества Турция-Грузия-Азербайджан пройдут совместные командные и полевые военные учения. Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Грузия", о проведении совместных учений стало известно по итогам встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с главой Генштаба ВС Турции, генералом армии Недждетом Озелом в Тбилиси.

Стороны обсудили вопросы углубления сотрудничества между странами, в том числе в сфере военного образования. "Мы неоднократно говорили и, главное, доказывали делом, что Турция является не только соседом Грузии, но и другом и стратегическим партнером", - заявил Гарибашвили на встрече. Глава грузинского правительства выразил надежду, что Турция будет максимально вовлечена в процесс имплементации пакета мер по сближению Грузии с НАТО.