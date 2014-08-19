Азербайджан рассматривает возможность приобретения российского комплекса «Лучник-Э»

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан рассматривает возможности приобретения партии российского зенитно-ракетного комплекса «Лучник-Э», который разработан для замены устаревшего ЗРК «Стрела-10». Как сообщает Report cо ссылкой на российское издание "Независимая газета", об этом заявил представитель российского Конструкторского бюро машиностроения Георгий Кузык на выставке «Оборонэкспо-2014».

По его словам, машина готова для запуска в производство, и она может вести стрельбу в любых погодно-климатических условиях, в том числе в среде с повышенным уровнем помех. Его особенностью является возможность производить залповый пуск по одной цели, а также способность одновременно отслеживать около четырех целей.

К комплексу «Лучник-Э» проявили интерес не только Азербайджан, но Туркменистан и Казахстан.

Согласно отчету Лондонского международного института стратегических исследований «Военный баланс-2014», в предстоящие три года военные расходы Азербайджана вырастут минимум в два раза.

В докладе отмечается, что оборонный бюджет Азербайджана, составлявший 3 млрд. долларов в 2012 году, в 2013 году был повышен до 3,7 млрд., а в 2014 году эти расходы возрастут и составят 14,7% от общего объема госбюджета страны.

Львиную долю этих средств Баку тратит на перевооружение армии. Согласно отчету IISS, если до 2012 года Азербайджан приобретал военную технику и оружие у Украины, то начиная с 2013 года Россия продаст Азербайджану оружия и военной техники общей стоимостью в 4 млрд долларов.