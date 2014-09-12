Азербайджан проявил интерес к российскому вертолету «Аллигатор»

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан проявил интерес к новому российскому разведывательно-ударному вертолету Ка-52 «Аллигатор», представленному на международной выставке оборонной промышленности ADEX 2014. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил возглавляющий делегацию «Рособоронэкспорта» советник генерального директора этой компании Эсен Топоев.

По его словам, возможности Ка-52 были продемонстрированы азербайджанской стороне в Баку и Азербайджан проявил интерес к данной модели.

Разведывательно-ударный Ка-52 "Аллигатор" — всепогодный боевой вертолет круглосуточного применения. Он предназначен для решения задач разведки и управления группой боевых ударных вертолетов. Ка-52 снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты, средствами активного противодействия и оснащен мощным наступательным вооружением. "Аллигатор" обеспечивает высокую защищенность экипажа.

I Азербайджанская Международная Выставка оборонной промышленности ADEX 2014 проходит в Баку с 11 по 13 сентября. На ней принимают участие 200 компаний из 34 стран мира.