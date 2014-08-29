Азербайджан и Румыния обсудили перспективы сотрудничества в военно-технической сфере

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанская делегация во главе с министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым провела встречу с министром экономики Румынии Константином Ница. Как сообщает Report со ссылкой на сайт минобороны, в ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Румынией в военно-технической сфере.

Кроме того, азербайджанская сторона была проинформирована о потенциале румынских предприятий оборонной промышленности.

На встрече были также отмечены благоприятные условия для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.

На этом завершился двухдневный визит делегации во главе с министром обороны Азербайджана в Румынию.