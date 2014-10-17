Азербайджан и Грузия согласовали проект плана военного сотрудничества на 2015 год

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Министерства обороны Азербайджана и Грузии согласовали проект плана двустороннего сотрудничества на 2015 год, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства Азербайджана.

План был согласован в Баку в рамках двусторонних военных консультаций.

Переговоры прошли под руководством начальника управления международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана, генерал-майора Гусейна Махмудова и начальника управления двустороннего сотрудничества департамента международных связей и евро-атлантической интеграции министерства обороны Грузии Иосифа Джикиа.

На встрече были обсуждены состояние и перспективы военного, военно-технического и военно-образовательного сотрудничества. Стороны провели обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.