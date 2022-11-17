"Зерновую сделку" продлили на четыре месяца

Соглашение, позволившее возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней. Решение было принято в Стамбуле.

Соглашение, позволившее возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней. Решение было принято в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Курбакова.

"Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море продлена еще на 120 дней", - написал он в соцсетях.

Ранее координатор ООН по Черноморской инициативе по перевозке зерна Амир Махмуд Абдулла заявил о том, что "зерновая сделка" будет продлена и возможно расширена.

Напомним, что в Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.