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"Зерновую сделку" продлили на четыре месяца

"Зерновую сделку" продлили на четыре месяца Соглашение, позволившее возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней. Решение было принято в Стамбуле.
АПК
17 ноября 2022 г. 11:26
Зерновую сделку продлили на четыре месяца

Соглашение, позволившее возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней. Решение было принято в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Курбакова.

"Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море продлена еще на 120 дней", - написал он в соцсетях.

Ранее координатор ООН по Черноморской инициативе по перевозке зерна Амир Махмуд Абдулла заявил о том, что "зерновая сделка" будет продлена и возможно расширена.

Напомним, что в Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski “Taxıl sazişi”nin müddətinin uzadılacağını təsdiqləyib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Ministry of Infrastructure of Ukraine: Grain deal to be extended

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