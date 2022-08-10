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Зерно подорожало на бирже после отчета Минсельхоза США

Зерно подорожало на бирже после отчета Минсельхоза США В ходе сегодняшней торговой сессии цены на кукурузу и сою в США достигли более чем недельного максимума на фоне понижения оценки состояния посевов.
АПК
10 августа 2022 г. 14:07
Зерно подорожало на бирже после отчета Минсельхоза США

В ходе сегодняшней торговой сессии цены на кукурузу и сою в США достигли более чем недельного максимума на фоне понижения оценки состояния посевов.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Были опасения, что жаркая и сухая погода, ожидающаяся на Среднем Западе, продолжит ухудшать условия для созревания урожая.

Пшеница также получала поддержку на фоне ослабления доллара. Впрочем, рост цен был ограничен возобновлением экспорта зерновых из украинских портов.

Декабрьские фьючерсы на кукурузу на CBOT завершили сессию вторника с повышением на 6 3/4 цента, по 6,14 доллара за бушель. Ноябрьские контракты на сою закрылись ростом на 28 3/4 цента, по 14,28 3/4 доллара за бушель. Сентябрьские фьючерсы на пшеницу подорожали на 1 3/4 цента, до 7,81 1/2 доллара за бушель.

В пятницу трейдеры будут ждать ежемесячных Оценок мирового предложения и спроса (WASDE) Минсельхоза США. Однако основное внимание рынка по-прежнему приковано к погоде и условиям для созревания урожая после того, как министерство понизило еженедельную оценку состояния посевов сои. При этом оценка посевов кукурузы была понижена сильнее, чем ожидалось.

По состоянию на 7 августа около 58% посевов кукурузы в США получили оценку "хорошо" и "превосходно", что на 3 пункта ниже уровней предыдущей недели и ниже среднего прогноза 60%. Состояние 59% посевов сои было оценено как "хорошее" и "превосходное", что соответствует прогнозам, но на 1 пункт отстает от уровней предыдущей недели.

Кроме того, укрепление бразильского реала и более активные экспортные продажи США оказали поддержку ценам на кукурузу и сою на CBOT. Ранее Минсельхоз Соединенных Штатов сообщил о продаже Китаю 133 тыс. тонн кукурузы нового урожая.

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Версия на английском языке Grain rises in price on stock exchange after US Department of Agriculture report

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