Завтра в Гобустане стартует льготная продажа коров и коз

ОАО "Агросервис” Министерства сельского хозяйства 15 апреля проведет очередную выставку-ярмарку "Открытые двери" в подведомственном Гобустанском животноводческом демонстрационном комплексе.

ОАО "Агросервис” Министерства сельского хозяйства 15 апреля проведет очередную выставку-ярмарку "Открытые двери" в подведомственном Гобустанском животноводческом демонстрационном комплексе.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на этот раз будет осуществлена продажа по государственным льготам импортных коров породы “Simmental” и коз породы “Murciana”.

В ходе ярмарки фермеры смогут осмотреть животных, а также принять участие в аукционе. Внутри комплекса также осуществляют деятельность лизинговые компании, занимающиеся продажей скота, компании по страхованию скота.

Гобустанский животноводческий демонстрационный комплекс работает пять дней в неделю с 09:00 до 18:00. В комплексе также работают 1659 торговых центров для предоставления информации о технике, животных и продажах.