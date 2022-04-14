О нас
Аудио новости

Завтра в Гобустане стартует льготная продажа коров и коз

Завтра в Гобустане стартует льготная продажа коров и коз ОАО "Агросервис” Министерства сельского хозяйства 15 апреля проведет очередную выставку-ярмарку "Открытые двери" в подведомственном Гобустанском животноводческом демонстрационном комплексе.
АПК
14 апреля 2022 г. 13:48
Завтра в Гобустане стартует льготная продажа коров и коз

ОАО "Агросервис” Министерства сельского хозяйства 15 апреля проведет очередную выставку-ярмарку "Открытые двери" в подведомственном Гобустанском животноводческом демонстрационном комплексе.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на этот раз будет осуществлена продажа по государственным льготам импортных коров породы “Simmental” и коз породы “Murciana”.

В ходе ярмарки фермеры смогут осмотреть животных, а также принять участие в аукционе. Внутри комплекса также осуществляют деятельность лизинговые компании, занимающиеся продажей скота, компании по страхованию скота.

Гобустанский животноводческий демонстрационный комплекс работает пять дней в неделю с 09:00 до 18:00. В комплексе также работают 1659 торговых центров для предоставления информации о технике, животных и продажах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabah Qobustanda inək və keçilərin güzəştli satışı başlayır

Экслюзивные новости

Какие возможности создаст широкий туристический потенциал Суговушана?
Какие возможности создаст широкий туристический потенциал Суговушана?
14 апреля 2022 г. 14:29
ГДП: Правительство одобрило предложения, связанные с водителями мопедов
ФотоГДП: Правительство одобрило предложения, связанные с водителями мопедов
13 апреля 2022 г. 18:46
Проектирование и строительство телебашни в Шуше обойдется в 494 тыс. манатов
Проектирование и строительство телебашни в Шуше обойдется в 494 тыс. манатов
13 апреля 2022 г. 16:46
Всемирный банк предоставит Азербайджану кредиты на льготных условиях
Всемирный банк предоставит Азербайджану кредиты на льготных условиях
13 апреля 2022 г. 13:13
Назначен новый начальник Главного управления культуры города Баку
Назначен новый начальник Главного управления культуры города Баку
13 апреля 2022 г. 10:06
ВОЗ: Рекомбинант XE Омикрона на 10% заразнее
ВОЗ: Рекомбинант XE "Омикрона" на 10% заразнее
12 апреля 2022 г. 11:11
Мэр: В Николаеве убиты 56 мирных жителей, 317 ранены
Мэр: В Николаеве убиты 56 мирных жителей, 317 ранены
11 апреля 2022 г. 12:15
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
7 апреля 2022 г. 17:49
В Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
ФотоВ Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
6 апреля 2022 г. 12:52
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
6 апреля 2022 г. 11:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi