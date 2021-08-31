Завтра в Азербайджане стартует выставка-ярмарка семян

Завтра в Шамахы открывается республиканская выставка-ярмарка семян. Мероприятие организовано Агентством аграрных услуг и Государственным семенным фондом

Завтра в Шамахы открывается республиканская выставка-ярмарка семян. Мероприятие организовано Агентством аграрных услуг и Государственным семенным фондом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

В ярмарке примут участие представители отраслевых госструктур, Ассоциации семеноводов Азербайджана, научно-исследовательских институтов, местные производители семян и фермеры.

В рамках мероприятия также пройдут обсуждения на темы “Развитие национального семенного резерва”, “Снижение зависимости от импортных семян”, “Быстрое вовлечение семян улучшенных сортов, создающих максимальную ценность, в посевной оборот”, “Создание устойчивого фундамента для развития частного семеноводства на научной основе” и другие.

Ярмарки будут организованы в 6 регионах страны: Шамахы (1 сентября), Шеки (3 сентября), Агджабеди (6 сентября), Саатлы (8 сентября), Джалилабад (10 сентября) и Хачмаз (13 сентября).

Основная цель проведения ярмарок в регионах - формирование рынка семян, налаживание реального взаимодействия в рамках цепочки “селекционер-семеновод-потребитель”, организация деловых и продуктивных встреч, а также обеспечение доступности сертифицированных семян для фермеров.