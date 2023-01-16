Завтра в Азербайджане начнется вакцинация диких животных против бешенства

Завтра сотрудники Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) совместно с профильными органами начнут вакцинацию диких плотоядных животных против бешенства.

Завтра сотрудники Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) совместно с профильными органами начнут вакцинацию диких плотоядных животных против бешенства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Специалисты Агентства аграрных услуг (AАУ) при Министерстве вместе с сотрудниками АПБА и Министерства экологии и природных ресурсов при помощи вертолета проведут раскладку 18 тыс. содержащих вакцину брикетов-приманок.

Приманки планируется установить на маршруте порядка 600 км в лесных массивах вокруг сел в Шамахинском, Агсуинском, Исмаиллинском, Габалинском, Огузском, Шекинском, Гахском, Загатальском и Балакенском районах. Кроме того, сотрудники ААУ вручную разложат 62 тыс. брикетов-приманок на названных территориях.

Согласно действующей норме, на 1 кв. км площади лесного массива должно приходиться не менее 25 брикетов-приманок.

Вакцинация плотоядных диких животных и бродячих собак сыграет важную роль в предотвращении распространения бешенства в зонах повышенного риска.