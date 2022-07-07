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Завершается переселение овцеводческих и пчеловодческих хозяйств в Карабах

Завершается переселение овцеводческих и пчеловодческих хозяйств в Карабах Завершается переселение овцеводческих и пчеловодческих хозяйств на пастбища, расположенные на освобожденных территориях Азербайджана.
АПК
7 июля 2022 г. 11:30
Завершается переселение овцеводческих и пчеловодческих хозяйств в Карабах

Завершается переселение овцеводческих и пчеловодческих хозяйств на пастбища, расположенные на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Фермеры, в хозяйстве которых насчитывается не менее 200 голов крупного рогатого скота и 40 пчелиных семей, зарегистрированных в электронной информационной системе сельского хозяйства, могут подать электронное заявление о сезонном переселении своего хозяйства на пастбища на освобожденных территориях.

К 1 июля на пастбища на освобожденных территориях переселено в общей сложности 329 166 голов мелкого рогатого скота, 23 794 голов крупного рогатого скота, 831 другое животное (лошади, собаки, ослы и пр.). В целом на кяльбаджарские и лачынские пастбища переселились 940 овцеводческих хозяйств.

В этом году 1 101 пчеловод перевез 61 045 пчелиных семей на пастбища в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических зонах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKTN: "Qarabağa qoyunçuluq və arıçılıq təsərrüfatlarının köçü başa çatır"

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