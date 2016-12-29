Заведующий сектором ABAD: Будут сформированы бренды небольших семейных хозяйств в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Интервью Report заведующего сектором по связям с общественностью центра ABAD (Центра упрощенной поддержки семейного бизнеса) при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Эльвина Ширинли:

- Как возникла идея реализации проекта ABAD (Центра упрощенной поддержки семейного бизнеса)?

- Указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 23 сентября 2016 года в ведомстве Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики было создано юридическое лицо публичного права ABAD.

Целью создания юридического лица публичного права ABAD была поддержка развитию и сформированию семейного бизнеса в стране, стимулирование малого и среднего бизнеса, повышение занятости населения.

Сегодня во многих странах мира существуют тысячи компаний, в основе которых лежат семейные хозяйства - семейный бизнес. На первом этапе они начали функционировать как малые семейные хозяйства, однако в дальнейшем они перестроились согласно требованиям эпохи в большие компании, акционерные общества, и даже в крупные корпорации.

В Азербайджане также функционируют малые семейные хозяйства в различных отраслях. Однако сегодня они затрудняются изготавливать свою продукцию в соответствии с требованиями существующего рынка, или же не могут произвести достаточное количество продукции, которое бы удовлетворило спрос на рынке. Согласование собственного хозяйства с современными требованиями, производство продукции, отвечающей современным требованиям, и ее упаковка, дизайн, ее пропаганда для одной семьи требует больших расходов. Как мы знаем, расходы производства включены в заключительную стоимость и в этом случае стоимость произведенной семьей продукции бывает очень высокой и неконкурентоспособной.

Оказание вышеуказанных услуг - сертификации, упаковки, дизайна, маркетинга, PR-услуг через "одно окно" посредством единого центра позволит снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность производимой продукции. Все эти услуги будут оказываться посредством центров ABAD юридического лица публичного права ABAD, которые будут функционировать в регионах.

- Какие работы проделаны в рамках проекта?

- Для реализации проекта в качестве пилотных точек выбраны Масаллинский и Балакянский районы. В составе комплекса ASAN Həyat в Масаллы уже функционирует центр ABAD. В настоящее время в Балакянском районе проводятся соответствующие работы для обеспечения деятельности центра ABAD.

Сегодня в рамках проекта в вышеуказанных районах проводятся встречи с семьями из регионов, оцениваются возможности их бизнеса, в то же время определяется список лиц, которые присоединятся к ABAD и получат статус и объем поддержки.

Как известно, согласно подписанному указу, в осуществлении деятельности юридического лица публичного права ABAD в ведомстве Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики совместно сотрудничают министерство здравоохранения, министерство экономики, министерство сельского хозяйства, министерство труда и социальной защиты населения, Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам. При участии ответственных сотрудников министерства здравоохранения и Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам проведены встречи с жителями регионов, им разъяснены правила выдачи гигиенических, ветеринарных сертификатов, сертификатов соответствия.

Наряду с этим ведутся переговоры с торговыми центрами, где будет продаваться продукция ABAD, уже установлены две торговые точки.

- На каких условиях производится выбор?

- Жители Масаллинского и Балакянского районов, желающие присоединиться к проекту, обращаются с заявлением - анкетой в центры ABAD на территории своих районов. Сотрудники центров ABAD полностью изучают потенциал заявителя. При положительном ответе на заявление определяется форма технической поддержки, которая будет оказана заявителю. В очередном этапе присоединившемуся к АBAD гражданину будет оказана соответствующая поддержка.

После этого в соответствии с принятыми в ABAD стандартами разрабатывается дизайн, семейный бренд продукции, которая будет произведена, продукция сертифицируется посредством принципа "единое окно". После производственного процесса продукция доставляется на склады в предусмотренных регионах, а затем на установленные торговые точки. Процесс транспортировки осуществляется центром ABAD.

- Какие конкретно отрасли выбраны или какие отрасли могут быть в рамках ABAD?

- В рамках пилотного проекта поддержка будет оказана семьям, функционирующим в сфере производства продуктов питания и ручных изделий. В сфере продуктов питания предусмотрено производство мяса, молока, фруктов и овощей. Сюда относятся колбасы, варенья и джемы, соленья, молочные продукты. В будущем этот список будет расширен. Эта продукция будет отличаться высоким качеством.

Для выведения продукции ABAD на рынок подписан договор о взаимном сотрудничестве с сетью маркетов BRAVO. Производимая в АBAD продукция будет продаваться в маркетах BRAVO. Там будут созданы специальные уголки ABAD.

- К проекту ABAD большой интерес...

- Да, сегодня концепция ABAD представлена в ряде международных и местных финансовых организаций. Эти организации однозначно поддерживают этот проект и готовы оказать необходимую техническую помощь, выделить финансовые средства, сделать инвестиции и оказать другую поддержку для его реализации.

Помимо этого хочу отметить, что между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики подписан меморандум о взаимопонимании относительно взаимного сотрудничества в деятельности центров ABAD.

Создание центра ABAD во втором пилотном регионе в Балакяне осуществляется в рамках этого сотрудничества.

Интервью подготовили: Турал Ибадлы и Айнур Алиева, фото - Эльшан Баба