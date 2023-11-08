Затронет ли Азербайджан возможный запрет на экспорт курятины из России?

По предложению Министерства сельского хозяйства России с 1 декабря 2023 года может быть установлен запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы и пищевого яйца.

По предложению Министерства сельского хозяйства России с 1 декабря 2023 года может быть установлен запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы и пищевого яйца.

Как передает Report со ссылкой на опубликованный проект соответствующего приказа, запрет предлагается ввести сроком на полгода- до 31 мая 2024 года.

По данным национальных статбюро, которые изучило РИА Новости, Россия в прошлом году экспортировала мяса птицы на 581,4 млн долларов США, из которых 2% приходятся на Азербайджан.

Львиная доля всего этого объема пришлась на Китай (69%) и Казахстан (11%), таким образом, временный запрет на вывоз, ввести который в конце прошлого месяца предложил российский Минсельхоз, в первую очередь может коснуться поставок в эти две страны.

4% экспортированного из РФ мяса птицы ушла в ОАЭ (4%), а 3% - в Армению.

Статистика по экспорту яиц выглядит более интересно: там обозначилось два явных лидера в лице того же Казахстана (42%) и Монголии (41%). Также активно Россия торговала с Кыргызстаном (13%) и Азербайджаном (2%). На пятом месте расположился Узбекистан (1%). Всего этой продукции зарубежным странам было отгружено на 34,2 млн долларов США.

В документе уточняется, что ограничения не распространяются на продукцию, вывозимую в страны ЕАЭС с целью оказания гуманитарной помощи, в рамках межправсоглашений, международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории РФ, а также на продукцию, перемещаемую между частями территории страны через территории иностранных государств, в качестве припасов.