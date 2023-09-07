Зампредседателя "Агросервиса" освобожден от должности

Заместитель председателя правления ОАО "Агросервис", принадлежащего Министерству сельского хозяйства, Рамин Алиев освобожден от занимаемой должности.

Заместитель председателя правления ОАО "Агросервис", принадлежащего Министерству сельского хозяйства, Рамин Алиев освобожден от занимаемой должности.

Report сообщает, что нового назначения на эту должность пока нет.

Отметим, что Рамин Алиев был назначен на эту должность 3 октября 2022 года.

Напомним, что "Агросервис" был создан в прошлом году на базе ОАО "Агролизинг", которое действует с 2005 года. Его уставный капитал составляет 351,599 млн манатов. Компания является коммерческим юридическим лицом, которое обеспечивает в установленном законодательством порядке производителей сельскохозяйственной продукции средствами сельскохозяйственного производства, оказывает агротехнические услуги и организацию деятельности в данной сфере, за исключением реализации в лизинг.