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Замминистра: Водные ресурсы в Азербайджане за последние годы сократились на 15%

Замминистра: Водные ресурсы в Азербайджане за последние годы сократились на 15% В результате глобальных климатических изменений запасы воды в Азербайджане за последние годы сократились более чем на 15%.
АПК
28 августа 2024 г. 11:05
Замминистра: Водные ресурсы в Азербайджане за последние годы сократились на 15%

В результате глобальных климатических изменений запасы воды в Азербайджане за последние годы сократились более чем на 15%.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

К сожалению, прогнозы на следующие годы плачевны, темпы снижения будут расти, сказал он.

"Климатические изменения оказывают крайне негативное влияние как на сельское хозяйство, так и на животноводство. Необходимы конкретные действия для адаптации к изменениям климата", - сказал замминистра.

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Версия на английском языке Deputy Minister: Azerbaijan’s water resources drop by over 15%
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Azərbaycanda su ehtiyatları son illərdə 15 % azalıb"

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