Замминистра: Водные ресурсы в Азербайджане за последние годы сократились на 15%

В результате глобальных климатических изменений запасы воды в Азербайджане за последние годы сократились более чем на 15%.

В результате глобальных климатических изменений запасы воды в Азербайджане за последние годы сократились более чем на 15%.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

К сожалению, прогнозы на следующие годы плачевны, темпы снижения будут расти, сказал он.

"Климатические изменения оказывают крайне негативное влияние как на сельское хозяйство, так и на животноводство. Необходимы конкретные действия для адаптации к изменениям климата", - сказал замминистра.