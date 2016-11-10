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    Замминистра: В операциях по импорту и экспорту сельхозпродукции между Грузией и Азербайджаном ощущается спад

    Гоча Цопурашвили: Азербайджанские бизнесмены вкладывают в Грузии инвестиции в сельское хозяйство и получают прибыль

    Тбилиси. 10 ноября. REPORT.AZ/ "В этом году в торговле сельхозпродукцией между Грузией и Азербайджаном наблюдается спад. За 10 месяцев 2016 года между нашими странами реализованы операции по импорту и экспорту на 38 млн. долларов".

    Об этом грузинскому бюро Report сообщил замминистра сельского хозяйства Грузии Гоча Цопурашвили.

    Замминистра отметил, что Грузия сотрудничает с Азербайджаном во всех сферах, в том числе в сфере сельского хозяйства: "Нашими фитосанитарными и ветеринарными службами в приграничных регионах периодически проводятся проверки и обмен информацией. Осуществляется совместная деятельность, направленная на своевременное выявление и лечение инфекционных и других заболеваний".  

    Гоча Цопурашвили заявил, что азербайджанские бизнесмены вкладывают в Грузии инвестиции в сельское хозяйство и получают прибыль. 

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