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Замминистра: В аграрной сфере необходимо поощрять водосберегающие технологии

Замминистра: В аграрной сфере необходимо поощрять водосберегающие технологии Замминистра: В аграрной сфере необходимо поощрять водосберегающие технологии
АПК
2 мая 2025 г. 11:17
Замминистра: В аграрной сфере необходимо поощрять водосберегающие технологии

В Азербайджане необходимо активнее внедрять технологии, позволяющие экономно использовать воду в сельском хозяйстве.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на IV Форуме по развитию агробизнеса в Баку.

Он отметил, что изменение климата приводит к росту температуры и, как следствие, росту спроса на водные ресурсы.

"К 2030 году потребность в воде может вырасти на 16% только из-за жары. Аграрная политика должна ориентироваться на водосберегающие решения и выращивание засухоустойчивых культур", - сказал Баширли.

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Версия на английском языке Azerbaijan's deputy minister: Water-saving technologies must be encouraged in agricultural sector
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Aqrar sahədə suya qənaət edən texnologiyalar təşviq olunmalıdır"

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