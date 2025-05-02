Замминистра: В аграрной сфере необходимо поощрять водосберегающие технологии

В Азербайджане необходимо активнее внедрять технологии, позволяющие экономно использовать воду в сельском хозяйстве.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на IV Форуме по развитию агробизнеса в Баку.
Он отметил, что изменение климата приводит к росту температуры и, как следствие, росту спроса на водные ресурсы.
"К 2030 году потребность в воде может вырасти на 16% только из-за жары. Аграрная политика должна ориентироваться на водосберегающие решения и выращивание засухоустойчивых культур", - сказал Баширли.