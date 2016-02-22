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    Азербайджан и Украина начинают консультации по вопросам активизации сотрудничества в сфере сельского хозяйства

    Владислава Рутицкая: Азербайджан является одним из стратегических торговых партнеров для Украины

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Активизация сотрудничества с Азербайджаном в агропромышленной сфере обсуждена в Киеве на совещании под председательством заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Владиславы Рутицкой. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства аграрной политики и продовольствия Украины. 

    "Азербайджан является одним из стратегических торговых партнеров для Украины. В 2016-2017 годах Азербайджан особое внимание уделит развитию международной кооперации в области АПК как ведущего "не нефтяного" сектора экономики. Мы начинаем проведение украинско-азербайджанских консультаций на экспертном уровне по вопросам активизации сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. В ближайшие сроки мы сформируем состав делегации в Азербайджане. Туда войдут представители руководства минагрополитики, компетентных органов, представителей ведущих аграрных компаний и научных учреждений", - заявила Владислава Рутицкая.

    По ее словам, перспективными направлениями украинско-азербайджанского сотрудничества является сотрудничество во всех подотраслях пищевой промышленности, включая кондитерскую, спиртовую, масляную, молочную, мясную, табачную и др. Кроме того, речь идет о перспективах расширения сотрудничества в пищевой и перерабатывающей отрасли по вопросам взаимной поставки пищевой продукции на рынок Азербайджана: молокоперерабатывающие и мясоперерабатывающие отечественные предприятия заинтересованы в экспорте отечественной продукции.

    "Уже сейчас мы имеем ряд предложений от Ассоциации животноводов Украины, которые уже проанализировали объемы и подготовили перечень компаний, которые готовы экспортировать в Азербайджан. Речь идет о крупных инвестиционных проектах, в частности в рамках создания логистического центра", - добавила замминистра.

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