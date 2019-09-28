Замминистра: Азербайджан расширил географию экспорта меда

"Развитие сферы пчеловодства может увеличить занятость в аграрном секторе".

Как сообщает Report, об этом заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Сейфеддин Талыбов сказал сегодня на церемонии открытия 20-й Республиканской выставки-ярмарки пчеловодческой продукции.

По его словам, пчеловодство в Азербайджане имеет древние традиции: "Пчеловодство занимает своеобразное место в развитие аграрного сектора страны. За последние два года в сфере пчеловодства произошли важные обновления. Количество пчелиных семей достигло 503 тысяч".

Замминистра подчеркнул, что в прошлом году было экспортировано 5-6 тонн меда: "В этом году экспорт меда превысил 8 тонн и расширена география экспорта. Мы можем еще больше расширить географию экспорта пчеловодческой продукции".

С.Талыбов добавил, что будут приняты меры для улучшения обеспечения сферы пчеловодства кормом.