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Замминистра: Приоритетом должно быть повышение урожайности на пахотных землях

Замминистра: Приоритетом должно быть повышение урожайности на пахотных землях 11:14
АПК
2 мая 2025 г. 11:54
Замминистра: Приоритетом должно быть повышение урожайности на пахотных землях

В Азербайджане приоритетом должно стать повышение урожайности на уже используемых сельхозугодьях, а не расширение за счет новых посевных площадей.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на IV Форуме по развитию агробизнеса в Баку.

"Создание новых посевных площадей увеличивает потребность в воде и в условиях ограниченных ресурсов создает дополнительные риски", - отметил он.

По словам замминистра, важно сосредоточиться на цифровизации и инновациях, что позволит повысить эффективность и рационально использовать водные ресурсы.

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Версия на азербайджанском языке Səməd Bəşirli: "Azərbaycanda mövcud torpaqlarda məhsuldarlığın artırılması prioritet olmalıdır"

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