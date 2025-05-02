Замминистра: Приоритетом должно быть повышение урожайности на пахотных землях

В Азербайджане приоритетом должно стать повышение урожайности на уже используемых сельхозугодьях, а не расширение за счет новых посевных площадей.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на IV Форуме по развитию агробизнеса в Баку.
"Создание новых посевных площадей увеличивает потребность в воде и в условиях ограниченных ресурсов создает дополнительные риски", - отметил он.
По словам замминистра, важно сосредоточиться на цифровизации и инновациях, что позволит повысить эффективность и рационально использовать водные ресурсы.