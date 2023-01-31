Замминистра: Наша цель - производство высококачественной продовольственной пшеницы

Целью Министерства сельского хозяйства является достижение производства высококачественной продовольственной пшеницы путем применения современных ирригационных систем.

Целью Министерства сельского хозяйства является достижение производства высококачественной продовольственной пшеницы путем применения современных ирригационных систем.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров на Национальном форуме аграрных консультационных услуг, проведенном в Баку в рамках совместной деятельности Европейского союза (ЕС), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Минсельхоза.

"Формирование конкурентоспособной производственной и перерабатывающей аграрной промышленности является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики в стране. В последние годы на орошаемых территориях наблюдается увеличение доли современных ирригационных систем, применяемых за счет господдержки. Одним из планов министерства в соответствии с задачами, поставленными президентом страны, является стимулирование производства продовольственной пшеницы. В этом контексте нашими целями является производство высококачественной продовольственной пшеницы с применением современных ирригационных систем. В целом, меры государственной поддержки по улучшению обеспечения фермеров удобрениями, пестицидами и сельскохозяйственной техникой дают положительные результаты", - сказал замминистра.