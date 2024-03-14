Замминистра: На строительство систем ирригации выделено 93 млн манатов субсидий за 5 лет

Объем субсидий на строительство систем ирригации на территории площадью 38,2 тыс. га по линии Министерства сельского хозяйства составил 93,3 млн манатов за 5 лет.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров сказал на конференции "Бакинская водная неделя".

Он отметил, что для внедрения современных пивотных ирригационных систем в хозяйствах по производству продовольственной пшеницы предусмотрены большие льготы.

"В целях стимулирования применения современных оросительных систем сейчас на лизинг соответствующих комплектов и оборудования действуют льготы в объеме 40% их первоначальной стоимости", - добавил замминистра.