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Замминистра: На строительство систем ирригации выделено 93 млн манатов субсидий за 5 лет

Замминистра: На строительство систем ирригации выделено 93 млн манатов субсидий за 5 лет
АПК
14 марта 2024 г. 13:20
Замминистра: На строительство систем ирригации выделено 93 млн манатов субсидий за 5 лет

Объем субсидий на строительство систем ирригации на территории площадью 38,2 тыс. га по линии Министерства сельского хозяйства составил 93,3 млн манатов за 5 лет.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров сказал на конференции "Бакинская водная неделя".

Он отметил, что для внедрения современных пивотных ирригационных систем в хозяйствах по производству продовольственной пшеницы предусмотрены большие льготы.

"В целях стимулирования применения современных оросительных систем сейчас на лизинг соответствующих комплектов и оборудования действуют льготы в объеме 40% их первоначальной стоимости", - добавил замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Son 5 ildə suvarma sistemlərinin qurulmasına 93 milyon manat subsidiya ayrılıb"

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