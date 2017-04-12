Замминистра: Иностранные инвесторы не проявляют особого интереса к аграрному сектору

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах поддержки развития сельского хозяйства. Документ направлен на конкретное решение вопросов упрощения доступа к финансовым средствам. Считаю, что этот документ окажет большую поддержку деятельности фермеров.

Как передает Report, об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Сейфяддин Талыбов: "В сентябре 2016 года в целях оказания поддержки фермерам мы подписали договор с немецкой школой финансов и менеджмента. Они исследовали текущие проблемы и представили нам пути их решения. В целом сельскохозяйственная отрасль рассматривается как одна из рисковых во всем мире и непривлекательна для кредитных организаций. В Азербайджане в течение последних 10 лет кредитование в этой сфере банками и кредитными учреждениями увеличилось более чем в 5 раз. Объем выделенных Национальным фондом помощи предпринимательству в 2015 году средств увеличился в 18,1 раза по сравнению с 2005 годом".

"Но этого недостаточно. В основном, средства выделяются за счет государства, иностранные инвесторы не проявляют особого интереса к аграрному сектору. Причина кроется не только в высоких рисках. Есть ограничения в применении механизмов отдельных кредитных инструментов. В Азербайджане не применяется международная практика по принятию движимого имущества в качестве залога в аграрной сфере. Мы провели серьезные анализы, разработали механизмы, предложения и представили в соответствующие органы. Считаю, что Совет финансов примет во внимание наши предложения при реализации подписанного главой государства документа. Тем самым будут расширен доступ фермеров к финансовым ресурсам", - сказал С. Талыбов.