Заключена первая сделка на поставку в Турцию российского зерна за рубли

Входящая в Объединенную зерновую компанию (ОЗК) швейцарская торговая компания Grain export SA выиграла тендер на поставку 60 тысяч тонн продовольственного зерна в Турцию, эта первая сделка компании с турецкой стороной с расчетами в российской валюте.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ОЗК.

"Сделка с турецкой стороной заключена в российских рублях. Выбор отечественной валюты в качестве платежного средства обусловлен экономической целесообразностью, это повышает прозрачность заключаемых контрактов и снижает риски от возможных курсовых колебаний", - сообщили в пресс-службе.Тендер на поставкутысяч тонн зерна в порты Черного и Средиземного морей проводилсясентябрягода Турецким государственным зерновым советом (TMO) в Анкаре. Согласно условиям коммерческого конкурса, отгрузка российской продукции на условиях CIF (стоимость, страхование и фрахт) будет произведена в период спосентября в порт Мерсин, расположенный на юго-восточном побережье Турции. "На нынешнем конкурсе наша заявка была единственной в рублях", - уточнили в компании.По данным Центра оценки качества зерна на конец августа, Турция в текущем сельхозгоду продолжает удерживать первое место среди стран-импортеров российского зерна, с долей% от объема поставок. Первая пилотная сделка на поставку зерна в Турцию из РФ с расчетами в рублях была заключена в октябрегода частными компаниями из РФ. Следующей сделкой с расчетами в российской валюте стала сделка, заключенная Grain export SA, входящей в ОЗК.Объединенная зерновая компания была основана вгоду для поддержки отечественных аграриев и развития инфраструктуры зернового рынка. Компания является государственным агентом при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке сельхозпродукции. ВТБ в феврале получил от группы "Сумма"% минусакцию ОЗК. Государству принадлежит% плюс одна акция ОЗК.