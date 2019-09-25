Загатальский чай представят в Париже

ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана примет участие в выставке "Международная деревня чая" (Village des thés), которая состоится 27-29 сентября во французской столице.

Участие ОАО в мероприятии будет поддержано посольством Азербайджана во Франции, Ассоциацией друзей Азербайджана во Франции, а также Домом Париж - Азербайджан.

Как сообщили Report в отделе общественных связей и информационного обеспечения Минсельхоза, основной целью участия в выставке "Деревня чая в Париже" является популяризация азербайджанской чайной культуры, местных продуктов питания, в том числе произведенных в городе Загатала, упакованных под брендом "Kənddən şəhərə", и установление новых международных контактов. На международном фестивале на площади Святого Сен-Сюльписа в Париже, наряду с городом Загатала, будут представлены другие местные сорта чая, а также специи, различные сладости и сухофрукты. На фестивале также состоится дегустация не только загатальского чая, но и других ароматных чаев и продуктов питания.

В рамках фестиваля делегация ОAО проведет различные встречи для поддержки экспорта местной продукции с высоким экспортным потенциалом. Фермеры из Загаталы также примут участие в фестивальных встречах в составе делегации ОAО. Это хороший пример того, как организация дружелюбна к мелким и средним фермерским хозяйствам и местным производителям продуктов питания. Таким образом, ОАО "Аграрные закупки и снабжение", помимо своих основных функций также поощряет местных производителей продуктов питания экспортировать свою продукцию и облегчать им доступ на зарубежные рынки. До сих пор местные фермеры экспортировали продукцию в Объединенные Арабские Эмираты, Грузию, Украину, Россию и Нигерию при поддержке ATT.

Церемония открытия "Международной деревни чая в Париже" состоится 27 сентября 2019 года с участием мэра 6-го округа Парижа Жана-Пьера Лекока и многих политических и общественных деятелей.