За январь 2024 года Азербайджан поставил в Россию 4,2 млн яиц

Почти 79 млн яиц ввезено в Россию в январе 2024 года из Азербайджана, Турции и Беларуси.

Почти 79 млн яиц ввезено в Россию в январе 2024 года из Азербайджана, Турции и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Россельхознадзор.

"За январь 2024 года на отечественный рынок ввезено 78,9 млн яиц из Азербайджана, Беларуси и Турции", - говорится в сообщении.

Азербайджан за январь отправил в РФ 4,2 млн яиц. С начала поставок (декабрь 2023 года), из Азербайджана ввезено 5,5 млн яиц, Турции - 5,6 млн штук, Беларуси - 69 млн яиц, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Россельхознадзор с начала открытия российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана и Турции проконтролировал ввоз более 11,1 млн яиц. Разрешение на экспорт столового яйца имеют 6 предприятий Азербайджана и 21 турецкая компания.

В 2023 году яйца в РФ подорожали в 1,6 раза, в декабре - на 18,2%. В январе потребительские цены начали снижаться. С 10 по 15 января яйца подешевели на 0,2%, впервые с конца июня 2023 года, с 16 по 22 января падение ускорилось до 1,4%, однако с 23 по 29 января темпы снижения цен замедлились до 1%.