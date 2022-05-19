За последние четыре года в Нахчыване увеличилось производство мяса, молока и яиц

По сравнению с соответствующим периодом 2018 года, в январе-апреле 2022 года производство мяса в живом весе в Нахчыванской Автономной Республике увеличилось на 13% до 8 837,4 тонн, производство молока на 6,6% до 26 949,5 тонн, производство яиц на 9%, сост

По сравнению с соответствующим периодом 2018 года, в январе-апреле 2022 года производство мяса в живом весе в Нахчыванской Автономной Республике увеличилось на 13% до 8 837,4 тонн, производство молока на 6,6% до 26 949,5 тонн, производство яиц на 9%, составив 41 миллион 152 тысячи единиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике Нахчыванской Автономной Республики.

Так, в январе-апреле 2022 года произведено продукции животноводства на сумму 46 559,1 тысячи манатов, что на 20,1 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года.