Ющенко рассказал о превращении Евромайдана в "национальную беду"

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что предвидел превращение Евромайдана в "большую национальную беду". Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Политик объяснил, что отказался участвовать в протестах из-за того, что участники Евромайдана требовали освобождения бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, осужденной за газовую сделку с Россией. По его мнению, Тимошенко действовала в собственных интересах и в интересах Кремля.

"У Путина нет большего дестабилизирующего фактора (политического, я имею в виду) в Украине, чем Тимошенко. Если Тимошенко дождется, когда Петр Алексеевич Порошенко первый раз споткнется о порог, вы увидите миссию Тимошенко", — сказал Ющенко.

Ющенко, по его утверждениям, приходил на Майдан, но не поддерживал участников протестов. "Я хорошо понимал, что в том политическом кругу лидеров, которые там появились, живет другой проект, параллельно политический тому действию, которое происходит на площади. Когда я стал свидетелем мимикрии, как, казалось, совершенно величественные, здоровые требования умной молодежи перекрываются короткой перспективой трансформации власти, я понял, что мы попадаем в большую национальную беду", — заявил он, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.