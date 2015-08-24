ЮНЕСКО: Разрушение боевиками ИГ храма в Пальмире - это военное преступление

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) решительно осудила разрушение боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) храма Баалшамина в античной Пальмире. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой, распространенном из парижской штаб-квартиры организации.

"Искусство и архитектура Пальмиры, города, возникшего на перекрестке нескольких цивилизаций, является символом многогранности и богатства сирийской идентичности и истории. Экстремисты стремятся уничтожить это разнообразие и богатство. Поэтому я призываю международное сообщество выступить единым фронтом против такой преднамеренной культурной чистки", - говорится в заявлении.

В нем особо подчеркивается, что "подобные действия являются военными преступлениями и лица, их совершившие, должны понести ответственность за них". "Это огромная потеря для всего человечества", - заявила Ирина Бокова.

"Боевики "Исламского государства" убивают людей и уничтожают ценные объекты, однако им не удастся заставить замолчать историю. В конечном счете они потерпят неудачу в своих попытках стереть эту великую культуру из памяти человечества", - говорится в заявлении главы ЮНЕСКО.

Ирина Бокова особо подчеркивает, что возглавляемая ею организация "всецело поддерживает сирийский народ в его усилиях защитить свое культурное наследие, являющееся также и наследием всего человечества".