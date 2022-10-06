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Японские компании намерены построить в Туркменистане заводы по выпуску удобрений и газобензина

Японские компании намерены построить в Туркменистане заводы по выпуску удобрений и газобензина Заводы по выпуску удобрений и газобензина намерены построить в Туркменистане японские компании.
АПК
6 октября 2022 г. 09:08
Японские компании намерены построить в Туркменистане заводы по выпуску удобрений и газобензина

Заводы по выпуску удобрений и газобензина намерены построить в Туркменистане японские компании.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с представителями бизнес-сообщества Японии, которая состоялась в Токио.

По его словам, планы совместной работы и соглашения по данным вопросам будут рассмотрены на 14-м заседании туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству.

Спикер Халк Маслахаты национального парламента предложил также обновить Дорожную карту сотрудничества в области инфраструктурных систем и, дополнив её новыми актуальными проектами, выйти на подписание этого документа на 14-м заседании туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству.

За последние 4 года при участии японских компаний в Туркменистане были введены в строй крупные промышленные объекты - газохимический комплекс по производству аммиака и карбамида в Гарабогазе, завод полимеров в Киянлы, завод по производству бензина из природного газа в Овадандепе и газотурбинная электростанция в Чарджевском этрапе Лебапского велаята.

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