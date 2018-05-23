Япония хочет импортировать прополис из Азербайджана

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "Японские предприниматели хотят импортировать из Азербайджана прополис в больших объемах".

Об этом сообщил Report председатель Ассоциации азербайджанских пчеловодов (AAП) Бахаддин Хасратов.

"Японцы прибудут в Азербайджан в начале следующего месяца. Их спрос на прополис высокий, и Азербайджан не в состоянии его удовлетворить. Мы надеемся наращивать объемы экспорта постепенно, начав с 50-60 кг. в год", - сказал Хасратов.

Глава ассоциации сказал, что проблемы с развитием пчеловодства в Азербайджане все еще актуальны: "Фермеров необходимо просвещать, привлекать их к тренингам по использованию новых технологий. Кроме того, выход к финансовым ресурсам затруднен. Недостатков много".

Он также затронул субсидии пчеловодам: "Имеется итоговое решение, пчеловоды, скорее всего, начнут получать субсидии к концу года. Со следующего года этот процесс систематизируется".