"Яндекс" стал спонсором турецкого ФК "Фенербахче"

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Российская ИТ-компания "Яндекс" стала спонсором стамбульского футбольного клуба "Фенербахче". Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила пресс-служба турецкой команды в пятницу.

Надпись Yandex будет размещаться на передней стороне футболок игроков на всех матчах чемпионата Турции сезона-2015/16.

В свою очередь, пресс-служба "Яндекса", комментируя сотрудничество с "Фенербахче", отметила, что турецкий клуб "будет участвовать в продвижении "Яндекс.Браузера" и поискового приложения "Яндекса" для мобильных устройств в Турции - ко-брендинговых версий, созданных для фанатов клуба".

"Фенербахче" является одним из ведущих клубов в Турции. В национальном чемпионате страны команда 19 раз становилась обладателем золота, 20 раз была вице-чемпионом. "Фенербахче" является шестикратным обладателем Кубка Турции и девятикратным - Суперкубка страны.