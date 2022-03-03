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Выставка-ярмарка "Открытые двери" в Хачмазе перенесена из-за погодных условий 

Выставка-ярмарка "Открытые двери" в Хачмазе перенесена из-за погодных условий  Запланированная завтра в Хачмазском региональном представительстве ОАО “Агросервис” Министерства сельского хозяйства выставка-ярмарка "Открытые двери" перенесена на 5 марта.
АПК
3 марта 2022 г. 15:52
Выставка-ярмарка Открытые двери в Хачмазе перенесена из-за погодных условий 

Запланированная завтра в Хачмазском региональном представительстве ОАО “Агросервис” Министерства сельского хозяйства выставка-ярмарка "Открытые двери" перенесена на 5 марта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Смена даты проведения связана с погодными условиями.

На ярмарке фермеры смогут ознакомиться и приобрести различные виды аграрной техники посредством лизинга со скидкой 40%, либо наличными. Цены будут на 10-15% ниже рыночных. Кроме того, покупателям будет предоставлена 2-летняя гарантия, 1 год технического осмотра, 1 год бесплатного доступа к мобильной платформе AgroUber, доставка, установка и тренинг по использованию техники.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda keçiriləcək “Açıq qapı sərgi-satış yarmarkası”nın vaxtı dəyişib

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