Выставка-ярмарка "Открытые двери" в Хачмазе перенесена из-за погодных условий

Запланированная завтра в Хачмазском региональном представительстве ОАО “Агросервис” Министерства сельского хозяйства выставка-ярмарка "Открытые двери" перенесена на 5 марта.

Запланированная завтра в Хачмазском региональном представительстве ОАО “Агросервис” Министерства сельского хозяйства выставка-ярмарка "Открытые двери" перенесена на 5 марта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Смена даты проведения связана с погодными условиями.

На ярмарке фермеры смогут ознакомиться и приобрести различные виды аграрной техники посредством лизинга со скидкой 40%, либо наличными. Цены будут на 10-15% ниже рыночных. Кроме того, покупателям будет предоставлена 2-летняя гарантия, 1 год технического осмотра, 1 год бесплатного доступа к мобильной платформе AgroUber, доставка, установка и тренинг по использованию техники.