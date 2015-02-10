Встреча заместителей глав МИД "нормандской четверки" завершилась в Берлине

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Встреча заместителей глав МИД "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в Берлине завершилась. Она длилась более семи часов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, источник на переговорах отметил, что работа по согласованию путей выхода из украинского кризиса продолжается.

Ранее другой диписточник сообщал, что встреча проходит в конструктивном ключе.

Встреча проходила в МИД Германии в закрытом режиме. Россию представляет статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин.

Консультации в германской столице предваряют возможное проведение в Минске 11 февраля саммита "нормандской четверки". Стороны, как сообщают источники, должны сосредоточиться на выработке совместного документа по урегулированию украинского кризиса.