Всемирный банк: Государство должно быть заинтересовано в развитии средних фермерских хозяйств

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "Одной из основных проблем фермеров в Азербайджане является то, что их земельные доли занимают менее 5 гектаров. Это оказывает негативное влияние на объем и качество производимой продукции".

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам Сандра Брока, руководитель исследования Всемирного банка по оцениванию рисков в национальном сельскохозяйственном секторе Азербайджана.

По ее словам, банки не рискуют выдавать кредиты таким предпринимателям:

"Когда земельный участок небольшой, фермерам сложно применять новые технологии для адаптации к изменениям климата. Естественно, банковский сектор не заинтересован в выделении средств малым фермерам. Государство должно быть заинтересовано в развитии средних фермерских хозяйств. Мы видим выход в создании коммерческих семейных ферм с профессиональным управлением. В итоге фермеры смогут сотрудничать друг с другом, что увеличит объем и качество производимой продукции".