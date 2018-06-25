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    Всемирный банк: Азербайджан 77% сельхозпродукции направляет в Россию вместо поиска новых рынков

    Банк оценивает стоимость экспортного потенциала сельского хозяйства страны в 1,1 млрд долларов

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ "В Азербайджане уровень урожайности в сельском хозяйстве  немногим выше уровня урожайности в странах Латинской Америки в 60-х гг. прошлого века".

    Как сообщает Report, об этом на выставке,организованной Центром анализа экономических реформ и коммуникаций совместно со Всемирным банком сказал представитель ВБ Джулиан Лампиетти.

    "Есть возможности для повышения урожайности в 3 раза. С этой точки зрения внедрение цифровых технологий может сыграть важную роль. В частности, имеется высокий потенциал в производстве мясной и молочной продукции", - отметил он.

    Представитель Всемирного банка назвал стоимость экспортного потенциала сельского хозяйства в Азербайджане и заявил, что этот показатель равен 1,1 млрд долларов США.

    По его словам, 77% сельхозпродукции аграрный сектор Азербайджана направляет в Россию и это является слабой чертой: "Надо думать о новых рынках".

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