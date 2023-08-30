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Впервые в Азербайджане создаются фундуковые сады по сверхинтенсивной технологии

Впервые в Азербайджане создаются фундуковые сады по сверхинтенсивной технологии В Азербайджане впервые приступили к созданию фундуковых садов по новой сверхинтенсивной технологии.
АПК
30 августа 2023 г. 14:32
Впервые в Азербайджане создаются фундуковые сады по сверхинтенсивной технологии

В Азербайджане впервые приступили к созданию фундуковых садов по новой сверхинтенсивной технологии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Специалисты Научно-исследовательского института плодоводства и чаеводства министерства работают совместно с коллегами из Хорватии, Украины и Великобритании.

Директор института Ильхам Гарагурбанлы отметил, что сверхинтенсивная технология высадки позволяет более эффективно использовать землю за счет плотной посадки саженцев. С этой целью впервые в стране создан современный фундуковый рассадник и завезены новые сорта фундука.

В Азербайджане общая площадь фундуковых садов увеличилась на 47,7 тыс. га по сравнению с 2015 годом и в 2021 году достигла 80,4 тыс. га.

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