Впервые в Азербайджане создаются фундуковые сады по сверхинтенсивной технологии

В Азербайджане впервые приступили к созданию фундуковых садов по новой сверхинтенсивной технологии.

В Азербайджане впервые приступили к созданию фундуковых садов по новой сверхинтенсивной технологии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Специалисты Научно-исследовательского института плодоводства и чаеводства министерства работают совместно с коллегами из Хорватии, Украины и Великобритании.

Директор института Ильхам Гарагурбанлы отметил, что сверхинтенсивная технология высадки позволяет более эффективно использовать землю за счет плотной посадки саженцев. С этой целью впервые в стране создан современный фундуковый рассадник и завезены новые сорта фундука.

В Азербайджане общая площадь фундуковых садов увеличилась на 47,7 тыс. га по сравнению с 2015 годом и в 2021 году достигла 80,4 тыс. га.