Впервые в Азербайджане кукурузные поля опрысканы с помощью дронов

В селе Гаджилар Агджабединского района процесс опрыскивания посевных площадей кукурузы осуществлен при помощи дронов.

В селе Гаджилар Агджабединского района процесс опрыскивания посевных площадей кукурузы осуществлен при помощи дронов.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйствa.

За процессом опрыскивания передовым методом засеянного кукурузой поля фермера Умидвара Мамедова понаблюдал министр сельского хозяйства Инам Керимов.

Министр переговорил с фермерами, выслушал их предложения.

Директор Центра аграрных наук и инноваций Имран Джумшудов заявил журналистам, что в аграрной сфере страны расширяется процесс внедрения инноваций.

В ходе визита в Агджабединский район Инам Керимов посетил Коневодческий комплекс, завод по переработке семян зерновых культур, а также встретился с местными фермерами.