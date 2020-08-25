Впервые в Азербайджане кукурузные поля опрысканы с помощью дронов 

В селе Гаджилар Агджабединского района процесс опрыскивания посевных площадей кукурузы осуществлен при помощи дронов.
Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйствa.
За процессом опрыскивания передовым методом засеянного кукурузой поля фермера Умидвара Мамедова понаблюдал министр сельского хозяйства Инам Керимов.
Министр переговорил с фермерами, выслушал их предложения.
Директор Центра аграрных наук и инноваций Имран Джумшудов заявил журналистам, что в аграрной сфере страны расширяется процесс внедрения инноваций.
В ходе визита в Агджабединский район Инам Керимов посетил Коневодческий комплекс, завод по переработке семян зерновых культур, а также встретился с местными фермерами.