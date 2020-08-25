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Впервые в Азербайджане кукурузные поля опрысканы с помощью дронов 

Впервые в Азербайджане кукурузные поля опрысканы с помощью дронов  В селе Гаджилар Агджабединского района процесс опрыскивания посевных площадей кукурузы осуществлен при помощи дронов.
АПК
25 августа 2020 г. 18:10
Впервые в Азербайджане кукурузные поля опрысканы с помощью дронов 

В селе Гаджилар Агджабединского района процесс опрыскивания посевных площадей кукурузы осуществлен при помощи дронов.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйствa. 

За процессом опрыскивания передовым методом засеянного кукурузой поля фермера Умидвара Мамедова понаблюдал министр сельского хозяйства Инам Керимов.

Министр переговорил с фермерами, выслушал их предложения.

Директор Центра аграрных наук и инноваций Имран Джумшудов заявил журналистам, что в аграрной сфере страны расширяется процесс внедрения инноваций.

В ходе визита в Агджабединский район Инам Керимов посетил Коневодческий комплекс, завод по переработке семян зерновых культур, а также встретился с местными фермерами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ilk dəfə qarğıdalı sahələri dronlar vasitəsilə dərmanlanıb

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