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Воронежские аграрии сформировали предложения для сотрудничества с Азербайджаном

Воронежские аграрии сформировали предложения для сотрудничества с Азербайджаном Воронежские агропромышленные предприятия планируют принять участие в выставках “Caspian Agro 2025 “ и “Interfood 2025”, которые 13-16 мая пройдут в Баку.
АПК
9 мая 2025 г. 12:53
Воронежские аграрии сформировали предложения для сотрудничества с Азербайджаном

Воронежские агропромышленные предприятия планируют принять участие в выставках “Caspian Agro 2025 “ и “Interfood 2025”, которые 13-16 мая пройдут в Баку.

Как передает Report со ссылкой на торговое представительство России в Азербайджане, об этом стало известно в ходе вебинара "Час с торгпредом".

В вебинаре приняли участие представитель Министерства сельского хозяйства России в Азербайджане Никита Гончаренко, руководители компаний "Готовилл" (производство растительных масел), "Любимо" (молочная продукция), "Биг Грэйн" (бобовые и зерновые культуры) и "Янберг Контейнер Системс" (оборудование для производства пива).

Торговый представитель Руслан Мирсаяпов дал характеристику рынка Азербайджана по интересующим воронежские предприятия направлениям, обозначил основные барьеры на пути российского экспорта и преимущества для отечественных предприятий при работе в Азербайджане. Особый акцент был сделан на возможностях промышленной кооперации, производства продукции для азербайджанских торговых сетей под местными торговыми марками.

Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут сообщала, что в мае 2025 года ожидается визит в Азербайджан бизнес-миссии, состоящей из ведущих экспортеров зерна из России и подчеркнула, что российская сторона готова полностью удовлетворить потребности Азербайджана в зерновой продукции.

Отметим, что Азербайджанская международная выставка "Пищевая промышленность" (InterFood) в 2025 году отметит свое 30-летие, а Азербайджанская международная выставка "Сельское хозяйство" (Caspian Agro) - 18-летие. В дни выставки при организации Министерства сельского хозяйства Азербайджана состоится Международный форум аграрных инноваций.

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